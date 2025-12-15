Del arbolito a la tierra: municipios y MiAMBIENTE unidos para reciclar Navidad

Los municipios de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y La Chorrera, junto a MiAMBIENTE y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), lanzaron una campaña nacional de recolección de arbolitos navideños que apuesta por el orden, el reciclaje y el cuidado del ambiente.

La iniciativa, respaldada por la Cámara de Reciclaje de Panamá, empresas privadas y organizaciones ambientales, busca evitar malos olores, acumulación de desechos y quemas a cielo abierto, prácticas que año tras año afectan a las comunidades.

Esta vez, la invitación es clara: llevar el arbolito a un punto oficial de acopio y darle un nuevo uso.

Los puntos de acopio estarán habilitados del 7 al 11 de enero de 2026, una vez cerrada la temporada navideña. En el distrito de Panamá, los arbolitos se recibirán en Cinta Costera (Calidonia), Atlapa (San Francisco), USMA (Bethania), Arena Roberto Durán (Juan Díaz), Leafsinc (Multiplaza), Panamá Compost (Río Abajo), MiAMBIENTE Panamá Norte (Plaza Princesa de Gales), MiAMBIENTE Sede Central en Albrook, además de las juntas comunales de Don Bosco y Las Cumbres.



En La Chorrera, el punto será el Parque Libertador; en Colón, el Paseo Marino y la sede regional de MiAMBIENTE.



Para Arraiján, estarán habilitados el Bulevar de Westland Mall y el Parque de Brisas del Golf; mientras que en San Miguelito se recibirán en el Jardín Omar Torrijos de Los Andes 2.

Detrás de esta logística hay un propósito: convertir un desecho de temporada en un recurso útil. Los arbolitos recolectados serán procesados por empresas y ONG que los transformarán en compost y subproductos para la recuperación de suelos y proyectos de economía circular. Entre los aliados están Bliss, Leafsinc, Panamá Compost, GeoAzul y Compostniendo el Planeta, junto a Panama Waste Management (PMW).

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que “cuando municipios, instituciones y empresas trabajan de la mano, un residuo puede convertirse en una oportunidad para el país”, y subrayó que este esfuerzo colectivo permitirá disponer correctamente los arbolitos y seguir impulsando acciones ambientales concretas.



Por su parte, el administrador general de la AAUD, Ovil Moreno, aseguró que la entidad desplegará personal, equipos y rutas especiales para garantizar el traslado de los arbolitos desde los centros de acopio.

El mensaje es directo y sencillo: la Navidad no termina en la basura. Con esta campaña, los municipios y las instituciones le apuestan a una ciudad más limpia, organizada y consciente, donde cada acción cuenta y cuidar el ambiente también es tarea del pueblo.