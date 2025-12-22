Del aula al hogar: Meduca logra trasladar a 1,342 docentes de zonas difíciles

Tras semanas de coordinación y largos trayectos por aire, mar, ríos y carreteras, el Ministerio de Educación (Meduca) concluyó el traslado de 1,342 docentes que laboran en escuelas ubicadas en las zonas más apartadas del país.

Desde la comarca Guna Yala, 671 maestros y profesores emprendieron el retorno. De ese grupo, 200 educadores de Nibaguiña (Cartí) y Zona 3 pudieron salir por carretera, mientras que otros dependieron del transporte marítimo y aéreo para dejar atrás comunidades donde solo se llega en lancha o avioneta.

En la provincia de Darién, 305 docentes fueron movilizados, principalmente, por vía terrestre y aérea desde sectores como Jaqué y Piña.

Otros tuvieron que navegar por los ríos Garachiné, Taimatí, Sambú, Alto Tuira y Balsa, hasta llegar a puerto Quimba, en Metetí, en recorridos que toman horas y requieren paciencia y resistencia.

La comarca Ngäbe Buglé también fue parte de este operativo. 296 maestros y profesores salieron en helicópteros y avionetas, dejando atrás comunidades de difícil acceso donde la educación se sostiene con vocación y sacrificio.

A ellos se suman 70 educadores de la comarca Emberá Wounaan, quienes igualmente fueron llevados a puntos cercanos a sus hogares.

Estas acciones, coordinadas entre Meduca y otras entidades del Estado, marcan el cierre del proceso anual de transporte docente desde áreas de difícil acceso.

El Meduca indicó que ya se planifica el operativo inverso, para garantizar que estos mismos educadores puedan regresar a sus escuelas antes del inicio del año escolar en marzo de 2026.

Porque mientras muchos descansan, hay docentes que cruzan ríos, selvas y mares solo para cumplirle a los estudiantes del país.