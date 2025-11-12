Demolición de la "Casa Embrujada" abre camino a nueva estructura en Colón

La conocida "Casa Embrujada", ubicada entre la calle 13 y 14 de la avenida Central en la ciudad de Colón, fue demolida recientemente en una operación conjunta entre la Alcaldía de Colón y una empresa privada.

La estructura, que durante años albergó a familias, había quedado en condiciones deplorables después de que los residentes fueran reubicados en el proyecto habitacional Alto de Los Lagos debido a la peligrosidad del inmueble.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, celebró esta demolición como un avance significativo en su gestión, que tomó 15 meses para materializarse. "Afortunadamente, la estructura se derrumbó rápidamente y no causó daños a personas, lo que era un peligro latente", expresó el alcalde.

Además, Galván destacó que la ciudad cuenta con aproximadamente 209 edificios en condiciones similares a la "Casa Embrujada", los cuales representan un riesgo para la seguridad de los habitantes. La demolición no solo resolvió un problema de infraestructura, sino que también generó empleos para los colonenses, quienes participaron en el proceso de destrucción del inmueble y en la posterior recuperación de materiales, como el hierro, que será reutilizado.

Ariel Molinar, de 45 años, también expresó su preocupación sobre el futuro de otros edificios en la ciudad. "Los dueños de estos inmuebles deben ser obligados a derribarlos antes de que se conviertan en un peligro y en basureros a cielo abierto", señaló Molinar.