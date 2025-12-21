Dengue: 25 muertos y más de 15 mil contagiados

Panamá enfrenta un fuerte repunte del dengue. Las autoridades sanitarias informaron este domingo que el país acumula 25 muertes por dengue y 15.098 casos de la enfermedad en lo que va de 2025, hasta la semana epidemiológica 48 (del 23 al 29 de noviembre).

El Ministerio de Salud (MINSA) detalló que, del total de contagios, 1.474 personas requirieron hospitalización y 103 casos fueron clasificados como graves, encendiendo las alertas en el sistema de salud.

Las regiones más afectadas siguen siendo el área metropolitana y San Miguelito, que concentran 7.242 casos. En cuanto a las defunciones, estas se han registrado en casi todo el país, lideradas por Chiriquí con cinco muertes, seguida de Bocas del Toro con cuatro y el área metropolitana con tres.

Según los datos oficiales, la tasa de incidencia nacional en la semana 48 se ubicó en 330 casos por cada 100.000 habitantes, siendo las personas entre 10 y 49 años las más afectadas por el virus.

El MINSA ha advertido que la cocirculación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del DEN-3 y DENV-4, incrementa el riesgo de casos graves y fallecimientos. Reiteró además que el dengue es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Como antecedente, las cifras oficiales revelan que en 2024 los casos de dengue aumentaron un 94 % y las muertes alcanzaron 52, casi el triple de las registradas el año anterior.