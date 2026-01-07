Dengue afloja en Panamá: 27 muertes en 2025, casi la mitad que el año pasado

Panamá cerró el 2025 con 27 muertes por dengue, una cifra que representa 51 % menos que en 2024, cuando se reportaron 53 fallecidos. Así lo informó este miércoles el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica 52 (del 21 al 27 de diciembre), el país acumuló 16.103 casos de dengue, muy por debajo de los 32.077 contagios registrados el año anterior.

Las cifras confirman lo que el Minsa ya venía señalando en informes previos: una reducción significativa de la enfermedad en comparación con el 2024.

Del total de casos reportados en 2025, 1.588 personas requirieron hospitalización y 111 fueron catalogadas como casos graves, según el informe oficial.

El área metropolitana y San Miguelito concentraron la mayor cantidad de contagios, con 7.633 casos. En cuanto a las muertes, estas se registraron en casi todo el país, siendo Chiriquí la provincia con más defunciones (6), seguida de Bocas del Toro (4) y el área metropolitana (3).

La tasa de incidencia nacional se ubicó en 352 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana epidemiológica del año. La mayoría de los contagios ocurrió en personas entre 25 y 49 años, aunque el grupo más afectado fue el de 10 a 14 años.

El Ministerio de Salud recordó que en Panamá circulan los cuatro serotipos del dengue, con predominio del DEN-3 y DENV-4, situación que explica la presencia de casos graves y fatales. La entidad reiteró que el dengue es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.