Dengue en alerta roja: más de 11 mil casos y 17 muertes en Panamá
El informe destaca que la mayoría de los contagios se presentan en personas entre los 10 y 49 años de edad, lo que representa una población activa y de mayor movilidad.
El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó en su informe epidemiológico No. 36 que el país ha acumulado 11,458 casos de dengue y 17 defunciones en lo que va del año. El informe corresponde a la semana epidemiológica del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025.
Del total de casos reportados:
-10,161 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,220 presentan signos de alarma, y 77 han sido clasificados como dengue grave.
Regiones con mayor número de casos
La Región Metropolitana lidera con 3,451 casos, seguida por:
-San Miguelito: 2,119 casos.
-Panamá Oeste: 1,307.
-Panamá Norte: 1,084.
-Chiriquí: 708.
-Bocas del Toro: 617.
-Veraguas: 430.
-Los Santos: 405.
-Colón: 329.
-Darién: 304.
-Panamá Este: 265.
-Herrera: 196.
-Coclé: 173.
-Comarca Ngäbe-Buglé: 60.
-Guna Yala: 10 casos.
Defunciones por región
Hasta la fecha, se han registrado 17 defunciones por dengue en el país, distribuidas de la siguiente manera:
-Chiriquí: 4.
-Bocas del Toro: 4.
-Darién: 2.
-Región Metropolitana: 2.
-Panamá Este: 2.
-Coclé: 2.
-San Miguelito: 1.
Tasa de incidencia
La tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica número 35 de 2025 se ubica en 250.8 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que mantiene en alerta a las autoridades de salud pública.
El MINSA reitera el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o malestar general.