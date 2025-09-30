Dengue en alerta roja: más de 11 mil casos y 17 muertes en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó en su informe epidemiológico No. 36 que el país ha acumulado 11,458 casos de dengue y 17 defunciones en lo que va del año. El informe corresponde a la semana epidemiológica del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025.

Del total de casos reportados:

-10,161 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,220 presentan signos de alarma, y 77 han sido clasificados como dengue grave.

Regiones con mayor número de casos

La Región Metropolitana lidera con 3,451 casos, seguida por:

-San Miguelito: 2,119 casos.

-Panamá Oeste: 1,307.

-Panamá Norte: 1,084.

-Chiriquí: 708.

-Bocas del Toro: 617.

-Veraguas: 430.

-Los Santos: 405.

-Colón: 329.

-Darién: 304.

-Panamá Este: 265.

-Herrera: 196.

-Coclé: 173.

-Comarca Ngäbe-Buglé: 60.

-Guna Yala: 10 casos.

El informe destaca que la mayoría de los contagios se presentan en personas entre los 10 y 49 años de edad, lo que representa una población activa y de mayor movilidad.

Defunciones por región

Hasta la fecha, se han registrado 17 defunciones por dengue en el país, distribuidas de la siguiente manera:

-Chiriquí: 4.

-Bocas del Toro: 4.

-Darién: 2.

-Región Metropolitana: 2.

-Panamá Este: 2.

-Coclé: 2.

-San Miguelito: 1.

Tasa de incidencia

La tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica número 35 de 2025 se ubica en 250.8 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que mantiene en alerta a las autoridades de salud pública.

El MINSA reitera el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o malestar general.