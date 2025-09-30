Nacional - 30/9/25 - 09:13 AM

Dengue en alerta roja: más de 11 mil casos y 17 muertes en Panamá

El informe destaca que la mayoría de los contagios se presentan en personas entre los 10 y 49 años de edad, lo que representa una población activa y de mayor movilidad.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó en su informe epidemiológico  No. 36 que el país ha acumulado 11,458 casos de dengue y 17 defunciones en lo que va del año. El informe corresponde a la semana epidemiológica del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025.

Del total de casos reportados:

-10,161 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,220 presentan signos de alarma, y 77 han sido clasificados como dengue grave.

Regiones con mayor número de casos

La Región Metropolitana lidera con 3,451 casos, seguida por:

-San Miguelito: 2,119 casos.

Te puede interesar

Panamá lanza proyecto para eliminar redes de pesca fantasma

Panamá lanza proyecto para eliminar redes de pesca fantasma

 Septiembre 30, 2025
Muerte de paciente expone crisis hospitalaria en Santiago

Muerte de paciente expone crisis hospitalaria en Santiago

 Septiembre 30, 2025
Dengue en alerta roja: más de 11 mil casos y 17 muertes en Panamá

Dengue en alerta roja: más de 11 mil casos y 17 muertes en Panamá

 Septiembre 30, 2025
Declaran alerta por brote de laringotraqueítis infecciosa

Declaran alerta por brote de laringotraqueítis infecciosa

 Septiembre 30, 2025
El Canal con nuevo programa de asignación de cupos de tránsito

El Canal con nuevo programa de asignación de cupos de tránsito

Septiembre 30, 2025

-Panamá Oeste: 1,307.

-Panamá Norte: 1,084.

-Chiriquí: 708.

-Bocas del Toro: 617.

-Veraguas: 430.

-Los Santos: 405.

-Colón: 329.

-Darién: 304.

-Panamá Este: 265.

-Herrera: 196.

-Coclé: 173.

-Comarca Ngäbe-Buglé: 60.

-Guna Yala: 10 casos.

El informe destaca que la mayoría de los contagios se presentan en personas entre los 10 y 49 años de edad, lo que representa una población activa y de mayor movilidad.

Defunciones por región

Hasta la fecha, se han registrado 17 defunciones por dengue en el país, distribuidas de la siguiente manera:

-Chiriquí: 4.

-Bocas del Toro: 4.

-Darién: 2.

-Región Metropolitana: 2.

-Panamá Este: 2.

-Coclé: 2.

-San Miguelito: 1.

Tasa de incidencia

La tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica número 35 de 2025 se ubica en 250.8 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que mantiene en alerta a las autoridades de salud pública.

El MINSA reitera el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o malestar general.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando