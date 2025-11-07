Nacional - 07/11/25 - 09:24 AM

Dengue en cifras: Panamá reporta 13,536 casos y 22 muertes hasta octubre

En cuanto a la tasa de incidencia, se reporta una de 296 casos por cada 100,000 habitantes, según el informe de la semana 42.

 



El Ministerio de Salud, a través del departamento de Epidemiología, reporta que hasta la semana epidemiológica N°42 (12 al 18 de octubre de 2025), Panamá ha registrado un total de 13,536 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De estos casos, 11,997 son sin signos de alarma, 1,446 presentan signos de alarma y 93 corresponden a dengue grave.

Distribución de los casos por regiones

La Región Metropolitana lidera los casos con 4,158 afectados, seguida por la Región de San Miguelito con 2,404, y Panamá Oeste con 1,449. Otras regiones como Panamá Norte, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas también reportan cifras significativas, como se detalla a continuación:

Región Metropolitana: 4,158 casos

San Miguelito: 2,404

Panamá Oeste: 1,449

Panamá Norte: 1,267

Chiriquí: 813

Bocas del Toro: 745

Veraguas: 512

Los Santos: 486

Colón: 393

Panamá Este: 332

Darién: 324

Herrera: 324

Coclé: 252

Comarca Ngäbe-Buglé: 66

Kuna Yala: 11

Defunciones relacionadas con el dengue

Hasta la fecha, se han registrado 22 defunciones a causa de esta enfermedad. Las muertes se distribuyen en varias regiones del país, con el mayor número en Chiriquí y Bocas del Toro, con 4 decesos cada uno, seguido por Darién, Metropolitana, Panamá Este, Coclé y San Miguelito, entre otras.

Tasa de incidencia nacional

En cuanto a la tasa de incidencia, se reporta una de 296 casos por cada 100,000 habitantes, según el informe de la semana 42.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para redoblar las medidas preventivas y eliminar criaderos de mosquitos, principales vectores de la enfermedad.

