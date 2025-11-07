Dengue en cifras: Panamá reporta 13,536 casos y 22 muertes hasta octubre
El Ministerio de Salud, a través del departamento de Epidemiología, reporta que hasta la semana epidemiológica N°42 (12 al 18 de octubre de 2025), Panamá ha registrado un total de 13,536 casos acumulados de dengue a nivel nacional.
De estos casos, 11,997 son sin signos de alarma, 1,446 presentan signos de alarma y 93 corresponden a dengue grave.
Distribución de los casos por regiones
La Región Metropolitana lidera los casos con 4,158 afectados, seguida por la Región de San Miguelito con 2,404, y Panamá Oeste con 1,449. Otras regiones como Panamá Norte, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas también reportan cifras significativas, como se detalla a continuación:
Región Metropolitana: 4,158 casos
San Miguelito: 2,404
Panamá Oeste: 1,449
Panamá Norte: 1,267
Chiriquí: 813
Bocas del Toro: 745
Veraguas: 512
Los Santos: 486
Colón: 393
Panamá Este: 332
Darién: 324
Herrera: 324
Coclé: 252
Comarca Ngäbe-Buglé: 66
Kuna Yala: 11
Defunciones relacionadas con el dengue
Hasta la fecha, se han registrado 22 defunciones a causa de esta enfermedad. Las muertes se distribuyen en varias regiones del país, con el mayor número en Chiriquí y Bocas del Toro, con 4 decesos cada uno, seguido por Darién, Metropolitana, Panamá Este, Coclé y San Miguelito, entre otras.
Tasa de incidencia nacional
En cuanto a la tasa de incidencia, se reporta una de 296 casos por cada 100,000 habitantes, según el informe de la semana 42.
El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para redoblar las medidas preventivas y eliminar criaderos de mosquitos, principales vectores de la enfermedad.