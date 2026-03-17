Nacional - 17/3/26 - 11:42 AM

Denuncia penal por robo silencioso de fármacos en la CSS

El caso ya está en manos de las autoridades, mientras crece la preocupación por el destino de los fármacos.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible sustracción de medicamentos en la provincia de Chiriquí, un hecho que prende las alarmas dentro del sistema de salud.

Tras la denuncia, funcionarios del Ministerio Público iniciaron una investigación de oficio para identificar a los responsables de este hecho, que afecta directamente a los pacientes y golpea la credibilidad de la institución. 

El caso ya está en manos de las autoridades, mientras crece la preocupación por el destino de los fármacos.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, señaló que la entidad alertó oportunamente a las autoridades tras detectar las anomalías. 

Indicó que la pérdida de medicamentos clave es motivo de preocupación, ya que impacta la atención médica. Además, explicó que se trabaja en identificar las fugas dentro del sistema y corregir fallas en los procesos de pedidos, durante la presentación del informe anual ante la Asamblea Nacional.

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