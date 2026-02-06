Denuncian abuso infantil y maltrato en CAI de Tocumen

Panamá- Una denuncia por la presunta comisión de delitos de abuso infantil, maltrato e incumplimiento de los deberes de funciones públicas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen interpuso este viernes la diputada Alexandra Brenes ante la Procuraduría de la Nación, en contra de la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios.

Según detalló la también presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, durante un recorrido que realizó ayer en el CAI de Tocumen, pudo evidenciar una serie de irregularidades que la llevaron a denunciar los hechos.

Expresó que el director de Prevención del CAI de Tocumen, César Pérez, fue desvinculado de su cargo este viernes por poner a las autoridades al tanto de lo que ocurría dentro de esa entidad.

Por su parte, Pérez detalló que la semana pasada recibió el documento mediante el cual se le informó su separación del cargo y, pese a que presentó una apelación, hoy fue desvinculado, aduciendo falta de confianza. “Yo siempre estoy presentando la situación de nuestros menores en el albergue de Tocumen… y por eso me desvincularon”, ya que en la Senniaf “no se mueve una aguja si la directora no lo sabe”, reiteró.

Además, agregó que cuenta con todos los correos electrónicos enviados, porque “yo me caracterizo por enviar todo por escrito, y no es por atacar, es para resaltar la situación de nuestros chicos y mejorarla”, por lo que está dispuesto a testificar.

Por su parte, ayer, la entidad emitió un comunicado a través del cual aseguraron que:

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) recibió la visita de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional en el albergue de Tocumen.

Durante la visita, los miembros de la comisión realizaron un recorrido por las instalaciones acompañados de la directora General, Dra. Ana Fábrega y conocieron los protocolos de atención y conversaron con el personal técnico y administrativo del albergue, con el objetivo de verificar la calidad de la atención brindada y el cumplimiento de los estándares establecidos para la protección de la niñez y la adolescencia.

La SENNIAF reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos órganos del Estado, a fin de garantizar entornos seguros, dignos y protectores para los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.



