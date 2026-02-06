Diablos y Congos se toman Don Bosco: gran desfile cierra tardes culturales

Panamá- Este sábado 7 de febrero, las Tardes Culturales de Diablos y Congos del corregimiento de Don Bosco llegarán a su gran cierre con un colorido y tradicional desfile que recorrerá diversos sectores de esta populosa comunidad de la ciudad capital.

La esperada parada cultural iniciará a las 5:00 p.m. desde la barriada Teremar y culminará en el parque de La Riviera, ofreciendo a residentes y visitantes un espectáculo lleno de música, danza y expresiones ancestrales.

El evento familiar reunirá a más de 300 integrantes de grupos o “palenques” de Diablos y Congos provenientes de distintos puntos de la capital, junto a destacadas agrupaciones de danza congo, celebrando una de las expresiones culturales más profundas de Panamá.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades que fortalecen la identidad nacional y promueven la convivencia comunitaria. “Estamos respaldando una de las expresiones culturales representativas del pueblo panameño y del colonense en particular, apostando por la preservación de la cultura congo, el fortalecimiento de nuestra identidad y la protección de esta invaluable herencia cultural”, señaló Janson.

La cultura congo y las representaciones de diablos, reconocidas oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en 2018, constituyen un legado vivo que se manifiesta cada año en celebraciones como el Tempe de Soto, realizado el 20 de enero en el marco de las festividades de San Sebastián. Durante esta tradición se despliega la Bandera Congo, estandarte simbólico de colores blanco y negro que representa la resistencia, la libertad y el orgullo del pueblo afrodescendiente de Panamá.

Cada representación de Diablos y Congos encierra un universo místico en el que se narra, mediante la danza y el teatro popular, la lucha del congo esclavizado frente al diablo colonizador, hasta alcanzar su libertad, reafirmando valores históricos, espirituales y culturales transmitidos de generación en generación.

Las Tardes de Diablos y Congos en Don Bosco se consolidan, así como un espacio fundamental para la transmisión oral de la cultura congo, garantizando su vigencia y proyección en la ciudad capital, y acercando a las nuevas generaciones a una de las expresiones culturales auténticas de Panamá.