Nacional - 25/11/25 - 11:30 PM

Denuncian que alguien estaría “forzando” una escasez artificial de cebolla

 

Por: Redacción / Crítica -

La polémica vuelve a prender fuego en el sector agroalimentario. Productores de Azuero, Coclé y Tierras Altas denunciaron que alguien estaría “forzando” una escasez artificial de cebolla en pleno cierre de año, justo cuando este producto se vuelve protagonista en las cocinas panameñas.

Durante una reunión con el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los productores de cebolla denunciaron que, aunque hay cebolla suficiente para abastecer el país, los anaqueles de supermercados cuentan otra historia: estanterías vacías, precios por las nubes y un mercado que huele más a maniobra que a falta real de producto.

A principios de octubre, el propio MIDA y los productores anunciaron que la producción nacional alcanzaba para abastecer todo el 2025. Pero algo no cuadra.

Recalcaron además que, en cuestión de semanas, el quintal pasó de $50 a más de $110, un alza superior al 100%. El golpe se sintió justo antes del Día de las Madres y con diciembre —mes de alto consumo— a la vuelta de la esquina.

Para octubre de 2025, la Cadena Agroalimentaria recomendó al Gobierno prohibir importaciones en noviembre y diciembre para proteger la cosecha local. Hoy, esa decisión parece chocar con la realidad de góndolas vacías.

Fuentes oficiales confirman que el MIDA analiza traer cebolla desde Costa Rica para “garantizar la demanda interna”, pero los productores aseguran que esto no es necesario. “¡No hace falta, hay suficiente cebolla nacional!", destacaron.

Te puede interesar

Entra en vigor la ley que hace público en Panamá el listado oficial de agresores sexuales

Entra en vigor la ley que hace público en Panamá el listado oficial de agresores sexuales

 Noviembre 26, 2025
Mulino sancionó ley que regula la abogacía en Panamá

Mulino sancionó ley que regula la abogacía en Panamá

 Noviembre 26, 2025
Minsa confirma dos casos autóctonos de tosferina en La Chorrera

Minsa confirma dos casos autóctonos de tosferina en La Chorrera

 Noviembre 26, 2025
Primeros resultados de auditoría de la mina serán revelados en diciembre

Primeros resultados de auditoría de la mina serán revelados en diciembre

 Noviembre 26, 2025
Denuncian que alguien estaría “forzando” una escasez artificial de cebolla

Denuncian que alguien estaría “forzando” una escasez artificial de cebolla

 Noviembre 25, 2025

A la denuncia se suma un ingrediente explosivo: supuestas redes de contrabando que podrían involucrar a productores de Cerro Punta, transportistas e incluso a funcionarios.

Según los cebolleros, este submundo estaría distorsionando la oferta real y presionando los precios hacia arriba, generando un mercado opaco y manipulable.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí