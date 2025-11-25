Denuncian que alguien estaría “forzando” una escasez artificial de cebolla

La polémica vuelve a prender fuego en el sector agroalimentario. Productores de Azuero, Coclé y Tierras Altas denunciaron que alguien estaría “forzando” una escasez artificial de cebolla en pleno cierre de año, justo cuando este producto se vuelve protagonista en las cocinas panameñas.

Durante una reunión con el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los productores de cebolla denunciaron que, aunque hay cebolla suficiente para abastecer el país, los anaqueles de supermercados cuentan otra historia: estanterías vacías, precios por las nubes y un mercado que huele más a maniobra que a falta real de producto.

A principios de octubre, el propio MIDA y los productores anunciaron que la producción nacional alcanzaba para abastecer todo el 2025. Pero algo no cuadra.

Recalcaron además que, en cuestión de semanas, el quintal pasó de $50 a más de $110, un alza superior al 100%. El golpe se sintió justo antes del Día de las Madres y con diciembre —mes de alto consumo— a la vuelta de la esquina.

Para octubre de 2025, la Cadena Agroalimentaria recomendó al Gobierno prohibir importaciones en noviembre y diciembre para proteger la cosecha local. Hoy, esa decisión parece chocar con la realidad de góndolas vacías.

Fuentes oficiales confirman que el MIDA analiza traer cebolla desde Costa Rica para “garantizar la demanda interna”, pero los productores aseguran que esto no es necesario. “¡No hace falta, hay suficiente cebolla nacional!", destacaron.

A la denuncia se suma un ingrediente explosivo: supuestas redes de contrabando que podrían involucrar a productores de Cerro Punta, transportistas e incluso a funcionarios.

Según los cebolleros, este submundo estaría distorsionando la oferta real y presionando los precios hacia arriba, generando un mercado opaco y manipulable.