Derogación de Gerencias en Alcaldía de Colón pone en riesgo proyectos

La reciente derogación de los cargos de gerentes en la Alcaldía de Colón ha generado preocupación sobre el futuro de las gestiones municipales que se venían realizando en conjunto con diversos ministerios del Estado.

Diógenes Galván, alcalde del distrito, advirtió este miércoles 26 de noviembre en conferencia de prensa que dicha medida pone en “peligro” las gestiones destinadas a resolver las necesidades del municipio.

El martes 25 de noviembre, en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, once de los quince representantes de corregimientos aprobaron la derogación de los cargos de gerentes dentro de la estructura administrativa del municipio, lo que fue criticado por Galván, quien aseguró que esta decisión afectará directamente las gestiones en áreas clave para el desarrollo local.

El alcalde indicó que el acuerdo que pedía la derogación de estos cargos ya había sido recibido y vetado por su administración. Sin embargo, los once concejales decidieron aprobarlo nuevamente por insistencia, lo que generó un conflicto en la administración local.

“Lo que estamos viviendo ahora es una reversión de un proceso que buscaba darle una estructura más eficiente a la Alcaldía de Colón. La Ley 37, que regula la descentralización pública, establece la obligación de las municipalidades de crear manuales de cargos. En base a esa ley, se crearon diversas gerencias para atender áreas como mujer, discapacidad, juventud, cultura, deporte, turismo, medio ambiente e infraestructura, entre otras”, explicó Galván.

Según el burgomaestre, estos cargos de gerentes fueron ocupados por profesionales altamente capacitados que fueron contratados a través de un proceso transparente y no político, en una convocatoria abierta gestionada por una empresa de Bogotá especializada en recursos humanos. Sin embargo, la derogación de estos cargos pone en riesgo la coordinación que se había logrado con los diferentes ministerios del Estado para impulsar proyectos y soluciones para el bienestar del distrito.

En este contexto, Edward García, quien ocupaba el cargo de gerente de turismo, expresó su tristeza y frustración por la decisión tomada por los concejales. García señaló que el proceso de selección para su puesto fue largo y exhaustivo, pero que, tras ser seleccionado, asumió el cargo en febrero con la intención de impulsar el turismo en Colón.

“Me siento triste por todo el esfuerzo que muchos de nosotros hemos invertido en nuestros puestos. El trabajo realizado en conjunto con las comunidades y otros sectores no ha sido reconocido como provechoso, especialmente en el área del turismo, que es fundamental para el desarrollo económico de Colón”, señaló García.

