Desabastecimiento, el efecto de la mesa

La izquierda local no está jugando limpio en la Mesa única de Penonomé. Están desarrollando un plan maquiavélico, suicida y no son dignos de ser panameños. Como no pudieron imponer su voluntad en las calles porque se desgastaron, ahora usan el método del Diálogo como arma estratégica para continuar con su plan original: desestabilizar el país.

El gobierno está cumpliendo con los resultados de la Mesa y de buena fe decreta rebajas: de la gasolina, los medicamentos, la canasta básica, etc.... Pero el efecto real es que la reacción que no midió el gobierno, fue que los actores afectados y no presentes en la Mesa: la empresa privada también se declaró en rebeldía y no van a regalar sus productos ni su trabajo. La reacción es provocar el desabastecimiento y esto también es malo para el pueblo panameño, que es el que está sufriendo y se vuelca en contra del gobierno. Este objetivo fue provocado por la Izquierda, que maquiavélicamente está desarrollando su plan exitosamente.

Ahora la Izquierda reclama en la Mesa que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de las rebajas de comida, y medicamentos. Ese escenario está operando en la mente y alma, en el pueblo que está sufriendo el desabastecimiento; hay una reacción en cadena del pueblo y entra en fase de rebeldía, molesto con el gobierno y estas masas conducidas nuevamente por las izquierdas locales, saldrán a protestar.

La Izquierda desde La Mesa avanzó en su plan, cuando estaban en la fase crítica y aislados.

La Derecha, la empresa privada molesta también con el Gobierno, porque no le han permitido su participación en La Mesa, reacciona en defensa de sus intereses con todo su derecho. Entra en fase de rebeldía. Provocando el desabastecimiento y caen en el juego de la Izquierda en La Mesa.

Desde San Felipe hay poca capacidad de maniobra frente al desarrollo de la Mesa, la iniciativa, el discurso y la dinámica no lo controla el gobierno y menos la agenda cuando inicialmente fueron solo 3 temas en discusión y luego permitieron que se les impusieran otros temas.

La manipulación social hoy es un componente de la maniobra de la Izquierda con un gran protagonismo y se ha convertido en un escenario idóneo para que desplieguen su plan.

Hoy el escenario es un desabastecimiento provocado por la derecha, los empresarios que el pueblo los podría identificar como sus enemigos de clase, y la Izquierda desarrolla una maniobra exitosa, una estratagema de manipulación, un ardid, que vuelven a reinventarse y logran ganar su acumulación de fuerzas que habían perdido en julio pasado.

Panamá continúa en la crisis social que el Diálogo ni La Mesa está resolviendo. La izquierda los viene usando para sus intereses.

