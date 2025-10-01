Nacional - 01/10/25 - 12:00 AM

Desalojan a buhoneros en Pan de Azúcar

Alrededor de 14 vendedores informales fueron desalojados este martes de los accesos cerca de la estación de la Línea 1 del Metro de Panamá en Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

La acción fue ejecutada por la Policía Nacional, el Metro de Panamá y la Defensoría del Pueblo.

Al momento del desalojo, los buhoneros señalaron que no recibieron una notificación formal por parte de las autoridades y solicitaban una prórroga hasta el 15 de enero.

En tanto, el Metro de Panamá dijo que la medida busca garantizar la seguridad, la libre circulación de los peatones y el cumplimiento de las normativas de uso del Metro.

