Desalojo en San Miguelito responde a plan durante más de un año

El Metro de Panamá informó que ayer, viernes se ejecutó un operativo de desalojo de buhoneros en las inmediaciones de la estación San Miguelito, resultado de un trabajo conjunto con autoridades locales que se ha extendido por más de un año.

Esta acción, que busca recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad y movilidad en la zona, es fruto de gestiones diarias y una coordinación interinstitucional constante para controlar predios ocupados irregularmente alrededor del sistema.

Aunque el Metro reconoció la difícil situación económica que enfrentan muchas personas, recordó que la venta de bienes y servicios, ya sea permanente o ambulante, está prohibida en las instalaciones y áreas circundantes, según lo establece la Ley 109 de 2013 y el Decreto 628 de 2020.

La institución afirmó que estas medidas se aplican con respeto hacia todas las personas involucradas, procurando equilibrar la aplicación de la normativa con el bienestar y seguridad de los usuarios.
 

