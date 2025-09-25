Desbordes y desesperación: Lluvias inundan Costa Arriba de Colón

Casas inundadas, carreteras anegadas y ríos desbordados es el panorama que enfrentan varias comunidades del distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de la provincia de Colón, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Las comunidades de Viento Frío y Juan Gallegos se encuentran entre las más afectadas, debido al desbordamiento de quebradas y ríos cercanos. En ambas localidades, el agua ha ingresado a numerosas viviendas, generando pérdidas materiales y obligando a algunos residentes a evacuar.

La carretera principal que conecta estas comunidades ha quedado parcialmente bajo el agua, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y el acceso a la zona.

Además, se reportan niveles elevados en los ríos de Cuango, Santa Isabel y Palenque. Las autoridades advierten que, de continuar las lluvias, estas corrientes podrían desbordarse, incrementando el riesgo para la población.

La Gobernación de Colón, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mantiene un monitoreo constante de la situación. Se ha iniciado un censo social para evaluar los daños y brindar asistencia a las familias afectadas.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales ante posibles evacuaciones preventivas.

