Descartan brote de rubéola o sarampión en Herrera

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que no existe ningún brote ni epidemia de rubéola o sarampión en la provincia de Herrera.

Aunque se están realizando pruebas a personas con síntomas como erupciones en la piel y fiebre, las autoridades aseguran que se trata de medidas preventivas para descartar posibles casos sospechosos.

Equipos de enfermería continúan con jornadas de vacunación casa por casa, así como en empresas, instituciones y espacios públicos, con el objetivo de garantizar una amplia cobertura de inmunización.

El Minsa exhorta a la población a informarse por medios oficiales y permitir la aplicación de las vacunas, las cuales son seguras, gratuitas y salvan vidas