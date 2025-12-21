Desde este lunes empieza movimiento pesado del Metro por túnel de la Línea 3

A partir de este lunes 22 de diciembre, el Metro de Panamá empieza a mover unas estructuras gigantes que serán el corazón del futuro tren de la Línea 3. Son las vigas que irán dentro del túnel que pasa por debajo del Canal de Panamá, una parte clave de la obra que busca quitarle un poco de peso al tranque que todos los días golpea a la gente de Panamá Oeste.

No se trata de cualquier traslado. Cada viga mide 12 metros y pesa 36 toneladas. Son piezas enormes que obligan a planificar cada movimiento con calma, porque un error ahí no es opción. Por eso, los trabajos se harán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con control del tráfico y medidas de seguridad en la ruta.

Las vigas salen desde Puerto Vacamonte, donde fueron fabricadas, y recorren las principales vías del Oeste: la autopista Arraiján–La Chorrera, la carretera Presidente Roberto F. Chiari, hasta llegar al área de Panamá Pacífico, donde está la entrada al túnel.

Según el Metro de Panamá, el tramo subterráneo del proyecto ya va por 46 % de avance. Con la colocación de estas vigas se empieza a armar, poco a poco, el camino por donde más adelante pasarán los trenes tipo monorriel. Es una parte que no se ve mucho desde afuera, pero que sostiene todo lo que vendrá después.

En esta primera etapa se instalarán 90 vigas dentro del túnel construido con método tradicional. Luego, los trabajos seguirán en el tramo excavado por la tuneladora Panamá, una máquina clave en esta obra que ha avanzado bajo tierra sin que muchos la vean.

Pensando en las fiestas y en el movimiento de fin de año, el Metro informó que no habrá traslado de vigas los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre.

La entidad pidió paciencia a la ciudadanía, consciente de que estos movimientos pueden causar molestias temporales en la vía. Aun así, recordó que cada viga colocada es un paso más para que, en el futuro, la gente pierda menos horas en el tranque y gane más tiempo con su familia. También se pidió a los conductores respetar las señales y las indicaciones de seguridad durante los operativos.