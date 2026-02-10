+Móvil se pone a la vanguardia hacia una IA segura y responsable en Panamá

+Móvil y su Fundación han dado un salto más al futuro al redefinir la interacción humana de la mano de la Inteligencia Artificial (IA), esto en el marco del Día de la Internet Segura, al reafirmar su compromiso con la sociedad panameña bajo el lema: “Tecnología inteligente, decisiones seguras: explorando el uso seguro y responsable de la IA”.

Fundación Más Móvil realizó este evento reuniendo a autoridades gubernamentales, expertos en tecnología y jóvenes líderes para abordar los desafíos de un entorno donde se estima que un porcentaje del contenido digital es generado o modificado por IA.

José Sierra Zambrano, Director Senior de Operaciones y Tecnología (IT) de Más Móvil, destacó que el verdadero impacto de la tecnología no radica únicamente en su disponibilidad, sino en cómo se utiliza de manera responsable y consciente.

“Garantizar el acceso a la tecnología es fundamental, pero no es suficiente. Ese acceso debe estar acompañado de una ciudadanía digital informada, capaz de proteger su información y de verificar críticamente el contenido que consume. Como empresa líder TechCo en Panamá, asumimos el compromiso de impulsar no solo la conectividad, sino también la educación digital. La prevención comienza con hábitos digitales responsables; con el pensamiento crítico como una de nuestras mejores herramientas frente al contenido automatizado”, destacó.

Además, la jornada contó con la participación de Camilo Martin, Gerente Senior de Proyectos y Analytics de Liberty Latin America, quien compartió el concepto de “Guardrails” (barreras de seguridad).

En este punto se busca implementar límites y reglas técnicas que mitiguen riesgos y comportamientos no deseados en sistemas impulsados por IA, garantizando un entorno digital más predecible y ético.

Francisco Guinard, Subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), abordó los avances del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad 2026, una infraestructura clave para fortalecer la defensa nacional ante amenazas cibernéticas sofisticadas.

Al ser un tema muy importante no se puede olvidar a los jóvenes, mismos que fueron representados por los finalistas del Concurso Nacional de Oratoria, y estudiantes universitarios de diversas casas de estudios superiores.

Ellos aportaron la perspectiva de las nuevas generaciones sobre temas críticos como la ciberseguridad, protección de datos y la aplicación de inteligencia artificial en la evolución de un ecosistema digital cada vez más cambiante e integral en sus herramientas.

+Móvil y su Fundación con esta iniciativa anual, buscan tener un rol estratégico en la construcción de una cultura digital sólida, promoviendo una internet donde la innovación avance de la mano con la seguridad y la ética para todos los panameños.