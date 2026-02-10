Go2Travel, agencia oficial designada por la FIFA para ir al Mundial

Go2Travel es la agencia designada para Panamá por parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para todos los panameños que deseen viajar y vivir una de las experiencias deportivas más grandes y emocionantes del planeta.

Sale Agents de On Location designó a Go2Travel, como proveedor oficial para la comercialización de paquetes, con entradas de hospitalidad incluidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Especializada en el diseño de experiencias de alto nivel en destinos alrededor del mundo, Go2Travel será el punto de contacto oficial en Panamá para la adquisición de paquetes, con entradas de hospitalidad incluidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, garantizando estándares de excelencia en servicios logísticos y un acompañamiento personalizado e integral dentro de los estadios.

Además, la agencia ha sido autorizada oficialmente para ofrecer paquetes con entradas incluidas, consolidándose como el único proveedor oficial de servicios exclusivos que abarcan suite privadas, sectores preferenciales y atención con guías personalizados, asegurando una experiencia de primera categoría.

Detallan que través de Go2Travel, clientes individuales y grupos podrán disfrutar de una experiencia mundialista auténtica, confiable y segura, con la tranquilidad de realizar una compra respaldada oficialmente, para ser testigos de la historia en el escenario más importante del deporte y asistir al partido de su preferencia.

Con Panamá clasificado a la máxima cita del fútbol mundial, Go2Travel pone a disposición sus paquetes de hospitalidad para acompañar a la selección nacional en los encuentros que disputará en el Grupo L del torneo.

Finalmente, la agencia hace un llamado a los aficionados a no arriesgarse con proveedores no autorizados ni dejar la adquisición de entradas al azar. Go2Travel garantiza acceso oficial, seguro y sin contratiempos al evento deportivo más importante del planeta.