Nacional - 06/10/25 - 11:19 AM

Desde Tolé hasta Portobelo: Travesía de fe de un devoto del Naza

La travesía de Peña, que ha conmovido a quienes lo han visto pasar, es una promesa cumplida por lo que él considera un milagro: la salvación de sus tres hijas.

 

Por: Melquiades Vásquez A. -

Con una fe inquebrantable y el corazón lleno de gratitud, Mario Peña, residente de una comunidad rural del distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, emprendió una larga caminata hacia el distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, cargando sobre sus hombros la imagen del Cristo Jesús Nazareno de Portobelo.

La travesía de Peña, que ha conmovido a quienes lo han visto pasar, es una promesa cumplida por lo que él considera un milagro: la salvación de sus tres hijas. Durante una breve parada en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, el peregrino relató con emoción los motivos de su viaje.

Camino con fe porque el Cristo Nazareno salvó la vida de mis tres hijas. Solo un milagro las mantuvo con vida, y por eso le prometí venir a agradecerle personalmente”, dijo entre lágrimas.

Peña aseguró que no le teme al sol, la lluvia ni al cansancio, ya que su único propósito es llegar ante la imagen del Nazareno, postrarse ante ella y pedir nuevas bendiciones para su familia. Su testimonio ha tocado el corazón de muchos panameños que lo han acompañado o animado a lo largo del trayecto.

La historia de este devoto refleja el profundo arraigo de las tradiciones religiosas en Panamá, en especial las peregrinaciones al Cristo de Portobelo, símbolo de fe, amor y esperanza para miles de creyentes en todo el país.

Te puede interesar

Atrapados por dos horas en elevador de hospital de Veraguas

Atrapados por dos horas en elevador de hospital de Veraguas

 Octubre 06, 2025
Alerta en Panamá: Aumentan las muertes por dengue e influenza

Alerta en Panamá: Aumentan las muertes por dengue e influenza

 Octubre 06, 2025
Desde Tolé hasta Portobelo: Travesía de fe de un devoto del Naza

Desde Tolé hasta Portobelo: Travesía de fe de un devoto del Naza

 Octubre 06, 2025
IMA alerta sobre ferias no autorizadas en Santiago

IMA alerta sobre ferias no autorizadas en Santiago

 Octubre 06, 2025
Grupo Estrella adquiere activos de Cemex en Panamá

Grupo Estrella adquiere activos de Cemex en Panamá

 Octubre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados