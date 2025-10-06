Desde Tolé hasta Portobelo: Travesía de fe de un devoto del Naza

Con una fe inquebrantable y el corazón lleno de gratitud, Mario Peña, residente de una comunidad rural del distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, emprendió una larga caminata hacia el distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, cargando sobre sus hombros la imagen del Cristo Jesús Nazareno de Portobelo.

La travesía de Peña, que ha conmovido a quienes lo han visto pasar, es una promesa cumplida por lo que él considera un milagro: la salvación de sus tres hijas. Durante una breve parada en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, el peregrino relató con emoción los motivos de su viaje.

“Camino con fe porque el Cristo Nazareno salvó la vida de mis tres hijas. Solo un milagro las mantuvo con vida, y por eso le prometí venir a agradecerle personalmente”, dijo entre lágrimas.

Peña aseguró que no le teme al sol, la lluvia ni al cansancio, ya que su único propósito es llegar ante la imagen del Nazareno, postrarse ante ella y pedir nuevas bendiciones para su familia. Su testimonio ha tocado el corazón de muchos panameños que lo han acompañado o animado a lo largo del trayecto.

La historia de este devoto refleja el profundo arraigo de las tradiciones religiosas en Panamá, en especial las peregrinaciones al Cristo de Portobelo, símbolo de fe, amor y esperanza para miles de creyentes en todo el país.