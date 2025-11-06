Desfile y festival marcarán la celebración del Primer Grito en San Miguelito

El distrito de San Miguelito se unirá este 10 de noviembre a la celebración del Primer Grito de Independencia, con actividades programadas en los corregimientos de Rufina Alfaro y Mateo Iturralde para recordar esta histórica fecha.

En el corregimiento de Rufina Alfaro, se llevará a cabo un desfile típico-folclórico que iniciará a las 9 de la mañana. El recorrido comenzará en la entrada de la barriada Brisas del Golf, frente a Capital Brisas, y finalizará en el cruce del supermercado 99.

Se espera la participación de más de 25,000 personas, así como la presencia de 50 delegaciones estudiantiles y entidades gubernamentales que acompañarán el evento con música, danza y muestras de la tradición nacional.

Las autoridades de la junta comunal encargada del evento han resaltado el apoyo recibido de la empresa privada, que ha hecho posible la organización de este desfile.

Además, habrá una tarima donde se ofrecerá un espectáculo musical, y emprendedores locales tendrán la oportunidad de exhibir sus productos y artesanías, destacando el talento del sector.

Simultáneamente, en la sede de la Asociación de Santeños en San Miguelito, ubicada en Villa Guadalupe, se llevará a cabo un acto protocolar para conmemorar esta fecha histórica. Durante el evento, se reconocerá a diversas figuras destacadas de la comunidad en sus diferentes áreas de trabajo, como un homenaje a sus logros y contribuciones al desarrollo del distrito.

En el corregimiento de Mateo Iturralde, entre las calles M y F, se celebrará el Festival "Sazón y Tambor" desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Los asistentes podrán disfrutar de alegres tamboritos, música en vivo y una variada oferta gastronómica que resalta los sabores autóctonos .

La actividad cuenta con el respaldo de la junta comunal de San Miguelito, la empresa privada y la Asociación Santeña, quienes trabajan de manera conjunta para ofrecer una jornada llena de cultura, tradición y entretenimiento para toda la familia.