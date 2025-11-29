Nacional - 29/11/25 - 02:02 PM

Deslizamiento de tierra afecta tres viviendas en La Verbena No. 2, Colón

Las instituciones mantienen vigilancia en el área debido a la inestabilidad del terreno generada por las recientes lluvias.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Un deslizamiento de tierra dejó tres viviendas afectadas en la comunidad de La Verbena No. 2, en el sector conocido como El Valle de San Judas, entre los corregimientos de Cristóbal Este y Cativá, en la provincia de Colón. El incidente se registró como consecuencia del mal tiempo que afecta a la región atlántica.

Al sitio acudieron funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes determinaron que 16 personas resultaron afectadas por el movimiento de tierra.

El deslizamiento provocó daños parciales en tres residencias. Durante las labores de inspección, el personal del Sinaproc detectó un escape de gas en la vivienda N.° 76, por lo que se recomendó evitar encender cualquier tipo de llama para prevenir un posible accidente.

Como medida preventiva, las familias fueron evacuadas y permanecerán temporalmente con parientes cercanos, mientras las autoridades coordinan acciones de seguimiento, evaluación y el apoyo necesario.

