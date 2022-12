¡Despelote! Madre se enfrasca con una profesora por un boletín

Una madre de un colegio de la localidad denunció a través de las redes sociales, que no le quieren entregar el boletín de su hijo de segundo grado, esto porque supuestamente ninguno de los padres de familia han ayudado a pintar un salón.

Ella decidió grabar un video de la situación y expresó su indignación al enterarse que no le iban a dar nada, si no cumplía con dichas exigencias. Incluso realizó varias capturas de pantallas sobre este hecho en un grupo de padres de familia.

"Me están diciendo por el chat que si no se pinta el salón, no se me entrega el boletín. Todos tenemos entendido que la educación en las escuelas públicas panameñas es gratuita. No me voy a ir de aquí hasta que no se me entregue el boletín de mi hijo o a la hora que les dé la gana", dijo.

Recalca: "Dijeron de 8 a 11. La vez pasada que le estaban pegando a mi hijo en esta escuela, se hizo la que no hablaba con usted. Ahora de nuevo esto, tengo que esperar, por qué dijeron que a las 8 era. Tienen desordenado. ¿Por qué ahora? Dijeron de 8 a 11. voy a ir al Ministerio de Educación".

La mamá se enfrascó con la profesora encargada, hasta llegar al punto de decirle que la demandaría por lo que estaba haciendo. Ante esto la educadora indicó que era abogada y también la denunciaría por la amenaza que estaba haciendo.

Detalla que tras el altercado fue sacada del salón.

