Despliegue militar yanqui no impacta en Canal de Panamá, asegura Catín

La tensión en el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos enmarcado en la guerra del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el narcotráfico, no ha hecho mella en el tránsito de buques por el Canal de Panamá, afirmó ayer su administrador, Ricaurte "Catín" Vásquez.

"Hasta ahora no hemos visto ninguna modificación en los patrones de tráfico del Canal, al contrario, en el día de hoy estamos transitando 38 buques" por la vía que une el Atlántico y el Pacífico, declaró Vásquez a los periodistas al ser preguntado al respecto.

De acuerdo con datos oficiales, el paso navegable de 82 kilómetros tiene capacidad para permitir el tránsito de 36 a 38 buques diarios.

Las principales rutas que atiende el Canal son la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Pasa todo tipo de carga, desde portacontenedores, el segmento estrella del negocio, hasta buques refrigerados con frutas, pasando por graneleros, gaseros, petroleros y portavehículos.

