Después de la tragedia : Clases se reanudan en la comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Educación (Meduca) ha ordenado la reanudación de clases en los centros educativos de la comarca Ngäbe-Buglé, luego de la mejora en las condiciones climáticas que afectaron la zona en días pasados.



La Dirección Regional de Educación informó que hoy, 6 de noviembre, se retoman las actividades académicas en todas las escuelas de la comarca.

El Meduca también recordó a los directores de los planteles la importancia de activar los protocolos de seguridad y gestión integral de riesgos en caso de presentarse nuevas condiciones climáticas adversas, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Tragedia en Mironó



A pesar de la reanudación de clases, la comunidad educativa de la comarca aún está conmovida por la tragedia ocurrida la semana pasada en Mironó, cuando dos estudiantes de la escuela básica de Cascabel perdieron la vida ahogadas al intentar cruzar la quebrada Pita, un afluente que se encontraba crecido debido a las intensas lluvias que afectaron la región.

Las víctimas eran dos niñas que, al igual que muchos otros estudiantes, intentaban atravesar el río, lo que llevó a un lamentable accidente.



