Nacional

¡Detienen a "Pelenchín" en Miami!

Aunque a “Pelenchín” se le fijó una fianza de $150, el ex púgil panameño no pudo salir, pues fue retenido por migración

 

Por: Redacción / Crítica -

El ex campeón mundial de boxeo, Celestino “Pelenchín” Caballero, terminó tras las rejas en el condado de Miami-Dade, luego de ser sorprendido manejando sin una licencia de conducir válida en ese estado norteamericano.

De acuerdo con los reportes oficiales, el excampeón fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, ya que la falta es considerada un delito menor en segundo grado que puede acarrear una multa de $500 y hasta 60 días de cárcel.

Aunque a “Pelenchín” se le fijó una fianza de $150, el ex púgil panameño no pudo salir, pues fue retenido por migración, lo que pone en riesgo su permanencia en Estados Unidos.

Un final amargo para quien en su momento llenó de gloria a Panamá sobre el cuadrilátero, y que ahora enfrenta un duro combate fuera del ring.

 

