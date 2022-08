Diálogo paralizado por diferencias y agresiones entre indígenas

Panamá- El diálogo entre miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, está paralizado. En esta comisión se analizan y atienden temas relativos a la titulación de tierras de las comarcas y territorios indígenas.

Producto de las reuniones se diseñó un cronograma de saneamiento de los territorios originarios, siguiendo los procesos legales y donde, además, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia y de organismos internacional, que favorecen el desalojo de colonos y campesinos, pero aún no se ha ejecutado.



Este punto ha generado diferencias entre los indígenas, a tal punto que un grupo de presuntos invasores, colonos e indígenas emberás, rechazan que sean desalojados de estas tierras, donde han trabajado y residido por muchos años.



El tema del desalojo provocó un ataque fisico contra el cacique de Tierras Colectivas Emberá Wounaan, Elibardo Membache .



Membache fue agredido físicamente por hombre identificado como Omar Berrugate, del grupo de emberás que apoya a los colonos.

Ante esta grave situación y falta de seguridad, las autoridades tradicionales, miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), emitieron un pronunciamiento en donde responsabilizan al Ministerio de Gobierno por este "atentado contra un cacique", y declaran que no regresarán a la mesa de diálogo "mientras no se garantice la seguridad y se tomen las acciones legales ejemplares contra el agresor y todas las personas que propiciaron este acto criminal".



El pliego de peticiones de COONAPIP exigen cumplimiento en temas:



- Titulación colectiva de territorios; expulsión de invasores y colonos.

- Control de la tala de árboles.

- .Mejoras en los sistemas de salud y educativo, y otros.

