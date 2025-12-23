Dimes y diretes por el lío de la basura en San Miguelito

La recolección de desechos en el distrito de San Miguelito sigue a la deriva; en pocos días finaliza el contrato de la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud) y aún no ha sido adjudicado el nuevo; incluso la licitación podría caerse debido a que solo dos empresas participaron en el proceso y están a la espera de la decisión de la comisión evaluadora, lo que ha generado críticas de diversos sectores de la población. Una de las más llamativas fue la del diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, quien afirmó que el distrito, en estos momentos, no está “tan bonito” como se prometió en campaña electoral.

El escaso interés de algunas compañías para brindar el servicio, a juicio del diputado, se debe a que el pliego de cargos no es amigable con el mercado, por lo que, legalmente, se puede intuir que una de las empresas será descartada por riesgosa debido al amplio margen de diferencia que mantiene con el precio de referencia.

“Cuando un pliego de cargos no se hace amigablemente, acuden pocos postores al acto público anunciado. Lo que ocurrió en San Miguelito, a mi juicio, es prueba de ello. Acudieron dos postores y una oferta; a lo legal, podría ser descartada por riesgosa, es decir, que una sola oferta tendrá que evaluarse finalmente”, expuso a través de sus redes sociales.

El diputado Jorge Bloise salió al paso de los cuestionamientos de Cedeño, señalando que quienes critican de “manera destructiva” no están viendo el trabajo ya avanzado de la Alcaldía.

Indicó que “décadas de pésima administración traen consigo un proceso más complejo para arreglar un problema tan complicado como la basura”, pero lo importante es que la alcaldesa Irma Hernández tiene la voluntad para lograr el trabajo que se ha propuesto.

“Estoy seguro de lo que va a poder lograr”, subrayó.

No obstante, entre los representantes ya se habla de la posibilidad de extender por seis meses más los contratos temporales de recolección, transporte y disposición final de los residuos adjudicados a tres empresas diferentes para abarcar la densidad del área, lo que deja entrever que la licitación será declarada desierta y tendrán que retomar la búsqueda de empresas para 2027.

Propuestas

Una de las propuestas recibidas fue la del Consorcio Aseo Nacional San Miguelito, conformado por las empresas Pronto Aseo, Retaneq y Recicladora Nacional de Panamá, cuyo monto ($264 millones) se ubica por debajo del precio de referencia, que es de 315 millones de dólares.

Mientras que la segunda interesada (compañía Gicaher) ofreció sus servicios por $500,000.00, cifra que supera el presupuesto de la entidad para dicha labor y que llevaría a su descalificación.

La alcaldesa, a través de un comunicado, expresó que su intención era extender el plazo de participación hasta el 18 de febrero de 2026 para impulsar la competencia, pero el Concejo Municipal insistió en que se mantuviera la fecha prevista, resultando en solo dos interesados.