Diputados en Taiwán: visita no comprometió al país

Los diputados identificaron oportunidades para que Panamá se integre a la cadena global de chips

 

Un grupo de diputados que viajó a Taiwán destacó que su presencia en Taiwán no comprometió al país en materia diplomática, según indican en un comunicado.

Respetando la separación de poderes y la política exterior de Panamá, los diputados indican que todas sus actuaciones se realizaron con estricto apego al Código de Ética Parlamentaria, garantizando neutralidad y priorizando siempre el bienestar de los panameños.

La delegación de diputados llevó a cabo una misión de cuatro días en Taiwán con el objetivo de fortalecer la cooperación en educación, tecnología y comercio, así como aprender de buenas prácticas institucionales y modelos de innovación legislativa.

Durante su visita al Yuan Legislativo, los parlamentarios sostuvieron reuniones con su presidente y miembros de distintos partidos e independientes. 

En estos encuentros intercambiaron experiencias sobre transparencia, fortalecimiento de la democracia, innovación legislativa y la promoción de la participación femenina en el parlamento.

La agenda incluyó recorridos por parques científicos y tecnológicos, donde la delegación conoció centros de investigación y desarrollo, instalaciones de la industria de semiconductores y proyectos de tecnología sostenible para infraestructuras públicas. 

Los diputados identificaron oportunidades para que Panamá se integre a la cadena global de chips, aprovechando su posición geográfica estratégica y el interés creciente de estudiantes y universidades panameñas en capacitarse en estas áreas.

Además, la delegación sostuvo encuentros con empresas taiwanesas y altos funcionarios del gobierno, incluyendo a la Vicepresidenta Bi-Khim Hsiao en el Palacio Presidencial, con el fin de explorar nuevas oportunidades de cooperación comercial y tecnológica que puedan fortalecer la economía y generar empleo en Panamá. Actualmente, Taiwán es el segundo destino de las exportaciones panameñas, incluyendo banano, café, camarón y otros productos del mar, por lo que estos vínculos tienen un impacto directo en el crecimiento económico del país.

Los diputados también se reunieron con estudiantes y panameños residentes en Taiwán, quienes compartieron su experiencia profesional en semiconductores y tecnología.

Los estudiantes también expresaron su interés en que Panamá reconozca sus títulos y facilite la renovación de sus pasaportes, al tiempo que mostraron su visión sobre cómo estas tecnologías pueden contribuir al desarrollo del país.

 

