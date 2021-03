Diputados le ripostan a empresarios que rechazan descuentos a educación virtual

El diputado Leandro Ávila, proponente del proyecto de Ley 508 que regula los descuentos en los colegios y escuelas particulares, respondió a la solicitud de los empresarios para que el Ejecutivo vete esta iniciativa que ya fue aprobada en tercer debate.

“Hay un feroz ataque por parte de la clase empresarial, con un comunicado aduciendo que esta ley debía ser declarada inexequible, porque no podemos entrar -según ellos- a regular el negocio que realizan”, indicó el diputado en el periodo de incidencia.

Ávila afirmó que es falso que el proyecto 508 tenía que ser declarado inexequible, porque es precisamente la facultad que tiene la Asamblea Nacional de legislar, además de que los dueños de escuelas particulares y universidades, deben de saber que ellos brindan un servicio público que el Estado les han permitido que exploten, porque no significa entonces que tienen que estar enajenados de una regulación y guiados por el Ministerio de Educación.

El diputado hizo un llamado al Gobierno Nacional a ponerse de lado de la gente, porque es falso que un colegio que tenga 20, 25 años de existencia por un ajuste por servicios no prestados, que va a durar solamente tres meses, mientras las clases fuesen virtuales, vayan a la quiebra.

Además le envió un mensaje al viceministro administrativo de Educación, José Pio Castillero a que renuncie al cargo o se mantenga como asesor de las escuelas particulares. “No se puede estar con Dios y con el diablo, no se pueden tener dos amos, o usted se queda de asesor de las escuelas particulares y renuncia al viceministerio o usted, no puede tener ese conflicto de intereses”.

“Usted debió haber dicho que no es el más apto para opinar sobre este proyecto de ley, es que usted es asesor de las escuelas particulares, ya está bueno aquí que se juegue con los intereses del pueblo”, expresó el diputado Ávila.

La diputada Zulay Rodríguez denunció que en algunos medios de comunicación han dicho que este proyecto 508 que ayuda a los padres de familia, surge porque éramos unos populistas, que se afectaba la seguridad jurídica y el libre mercado y que eso iba a causar que le bajaran los salarios a los docentes y profesores de los colegios particulares.

“Quiero decirles a estos periodistas que todo lo que han dicho es falso, porque ayudar a los padres de familia no es ser populista, es ser humanitario y justo ante esta pandemia donde se han afectado a 1 millón 200 mil personas panameñas en Panamá que se encuentran desempleados, con contratos suspendidos y en la informalidad”, señaló la diputada Zulay.

“Ellos creen que nosotros somos ignorantes, o bobos, si ya los salarios de los docentes se los bajaron al 50 y 70%, mientras estos colegios particulares están ganando, porque no pagan luz, no pagan local, estructura y no pagan fondos operacionales, todo es un online y encima tiene a los educadores y profesores pagando el wifi, porque ni eso pueden pagar, porque ni el seguro médico pueden pagar”, manifestó Rodríguez.

Indicó que es falso que con este proyecto de ley se afecte la seguridad jurídica y el libre mercado, “porque no dicen que el libre mercado está siendo afectado y la seguridad jurídica por los monopolios y los oligopolios de los cuales ellos defienden, porque no hablan de los monopolios de la energía eléctrica, de los monopolios de las medicinas, de los puertos, porque no hablan de los monopolios del transporte público y aéreo”.

Y tras el anuncio de los representantes de los colegios particulares de ir a la presidencia de la República a pedir el veto de este proyecto de Ley 508, la diputada Zulay le envió un mensaje a los padres de familia a que también vayan y peleen lo suyo, por sus hijos.