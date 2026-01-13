Director de la CSS denuncia fraude millonario en sistema de pensiones

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude millonario en el otorgamiento de pensiones, tras detectar un esquema irregular que habría causado un perjuicio superior a los 10 millones de dólares.

Según informó la CSS, la denuncia surge luego de identificar alteraciones en registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales, lo que permitió la creación de derechos pensionarios ilegítimos.

“Detectamos un proceso no regular, con alteraciones en el sistema de pagos de pensiones que van más allá de un error administrativo y evidencian un posible fraude”, declaró Dino Mon.

Más de 50 casos irregulares bajo investigación

El director de la CSS reveló que hasta el momento se han identificado 52 casos irregulares, con una expectativa de cobro para la institución de al menos 10 millones de dólares.

“Estos casos están debidamente documentados y representan apenas el inicio de una investigación mucho más amplia”, precisó Mon, al tiempo que indicó que entre 3 y 4 millones de dólares ya habrían sido pagados en concepto de pensiones fraudulentas.

Presunta red organizada y uso de datos de personas fallecidas

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hallazgos no responden a errores aislados, sino a un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado con la participación de funcionarios y terceros, mediante la creación de relaciones laborales ficticias, incluso utilizando datos de personas fallecidas.

“No toleraremos mafias ni redes de corrupción que atenten contra los fondos de los asegurados. Cada balboa desviado ilegalmente afecta la sostenibilidad del sistema y la confianza de los panameños”, enfatizó el director de la CSS.

El comunicado oficial señala que la denuncia contempla posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, sin descartar otras tipificaciones penales que surjan durante el proceso investigativo.