Directora de la Escuela Normal exige retiro de chatarras por riesgo sanitario

La profesora Yamileth Urriola, directora de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en la ciudad de Santiago, hizo un llamado urgente a las instituciones del Estado que mantienen vehículos en desuso dentro de las instalaciones del plantel, para que procedan a su retiro inmediato, debido al riesgo que representan para la salud pública y la mala imagen que proyectan sobre este patrimonio histórico nacional.

Urriola recordó que la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena está catalogada como monumento histórico, por lo que resulta alarmante que, durante administraciones pasadas, algunas áreas del centro educativo hayan sido utilizadas como depósitos de chatarra, situación que hoy genera serias afectaciones.

Según explicó la directora, muchos de los vehículos abandonados acumulan agua, lo que favorece la proliferación de mosquitos, incrementando el riesgo de enfermedades como el dengue, y poniendo en peligro la salud de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

“La presencia de estas chatarras no solo constituye un foco de contaminación y un riesgo sanitario, sino que también afecta la imagen de una institución que forma parte del patrimonio histórico y cultural del país”, expresó Urriola.

La educadora indicó que ya se están realizando las gestiones correspondientes y que comunicará formalmente la situación a la Dirección Regional de Educación y a la Gobernación de la provincia de Veraguas, con el objetivo de que se adopten acciones inmediatas para resolver el problema.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades competentes para que asuman su responsabilidad y contribuyan a la protección, conservación y buena imagen de la Escuela Normal, garantizando un entorno seguro y saludable para toda la comunidad educativa.