Directora del Remón denuncia amenazas; ministra respalda a funcionarios

Lucy Molinar, ministra de Educación, confirmó esta tarde que directores y personal docente del centro educativo José A. Remón Cantera está recibiendo amenazas e intimidaciones mediante llamadas y mensajes, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades de seguridad para la debida investigación.

Molinar y el Meduca expresaron su profunda preocupación y rechazo ante las constantes situaciones que se han dado en este plantel y otros, como consecuencia de los procesos administrativos que tramitan por abandono del puesto por parte de algunos docentes.

"Estas acciones son inaceptables dentro del sistema educativo, ya que atentan contra la institucionalidad, la convivencia escolar y el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa", dijo en un comunicado el Meduca.

#SucesosCri Tania Aguirre, la directora encargada del colegio José Antonio Remón Cantera, ha recibido amenazas, todas relacionadas con el trabajo que desarrolla en el plantel. El sitio fue vandalizado y ella aseguró que cualquier situación irregular está siendo atendida por…

La ministra evitó entrar en detalles sobre los posibles responsables o motivaciones, al señalar que especular podría constituir otro delito. “Lo que sí vamos a hacer es respaldar a nuestros directores, defender la decencia en el sistema educativo y lo que es correcto”, contó.

Agrega: “La educación tiene que ser el lugar del ejemplo. No podemos darnos el lujo de tener entre nuestras filas a personas que se presten para amenazar, intimidar o difamar. Ese tipo de conductas no coinciden con la sociedad que tenemos en Panamá”.

Por su parte, Tania Aguirre, directoria encargada del plantel, habló sobre los daños que causaron dentro del colegio Remón Cantera, sin embargo, ella aseguró no sentir temor y prefiere dejar todo en manos de las autoridades competentes.

Sobre los procesos por abandono, el Meduca aclara que los mismos no responden a represalias ni a decisiones arbitrarias contra docentes, sino que derivan de la responsabilidad legal y administrativa que tienen los directivos de velar por el incumplimiento de la normativa vigente.

"Meduca reitera que ninguna mujer deber ser agredida o amenazada por ejercer su rol profesional, y que toda forma de violencia, intimidación o coacción será rechazada y atendida por las autoridades competentes", puntualizaron.