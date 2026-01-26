Dirigente Ngäbe-Buglé acusa al CIAM de meter miedo con el tema minero

El dirigente indígena Josué Pedrol, originario de la comarca Ngäbe-Buglé, lanzó duras críticas contra miembros del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), a quienes acusó de intentar confundir y manipular a las comunidades indígenas en torno al tema minero. Según afirmó, se está difundiendo información incorrecta, ya que la mina de Donoso —recalcó— se encuentra fuera del territorio comarcal.

Pedrol realizó estos señalamientos desde las inmediaciones de las instalaciones conocidas como Virgen del Camino, donde el pasado sábado se desarrollaba una reunión relacionada con la oposición a la actividad minera. Desde ese lugar, cuestionó la legitimidad de dichas convocatorias, asegurando que no representan de manera amplia a la población Ngäbe-Buglé ni cuentan con la participación de todas las autoridades tradicionales.

“Nosotros hemos sido claros con nuestra gente: lo que ocurre en Donoso está fuera de la comarca y no es parte de nuestra jurisdicción. Sin embargo, estos grupos ambientalistas quieren hacer creer que la minería llegará a nuestro territorio, y eso no es cierto”, afirmó.

El dirigente también reprochó la ausencia de caciques, presidentes de congresos y delegados comarcales en estas reuniones, y sostuvo que nunca fue invitado. “Siempre llaman al mismo grupito, el que se deja manipular. Nadie puede decir que me invitaron y no quise ir. Yo también quiero escuchar y aprender, pero con respeto”, expresó.

Otro de los aspectos cuestionados fue el financiamiento de estas actividades. Pedrol exigió transparencia sobre el origen de los recursos que, según dijo, cubren transporte, alimentación y hospedaje de los participantes. “Si se oponen a la minería, díganlo claro, pero también expliquen quién los financia y con qué objetivo”, reclamó.

Asimismo, criticó lo que calificó como una “doble moral” de algunas organizaciones que, a su juicio, rechazan proyectos como la mina de Donoso o Puerto Barú sin presentar alternativas concretas de desarrollo económico.

“Decir no a todo es fácil. La pregunta es qué opciones traen para sacar a nuestra gente de la pobreza y generar empleo”, subrayó.

Pese al tono crítico, Josué Pedrol reiteró su disposición al diálogo y extendió una invitación pública a la directora ejecutiva del CIAM, Lilian Guevara, así como a otros miembros de la organización. “Queremos conversar, escuchar y conocer propuestas reales. Si a todo le dicen que no, entonces ¿a qué le vamos a decir que sí?”, concluyó.