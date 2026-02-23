Ifarhu busca llegar a que beneficiarios del Pase-U no tengan que usar dinero en efectivo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) gestiona nuevos métodos de pago que garanticen que el propósito del Pase-U se cumpla.

“Lo que queremos ahora, con los nuevos métodos, es que al final las personas con los recursos solamente puedan comprar útiles, alimentos, transporte y los uniformes. Eso nos garantiza que el propósito del programa se esté cumpliendo”, expresó Carlos Godoy, director general del Ifarhu.

La institución pagará esta semana, hasta el sábado 28 de febrero, la última partida de 2025 del Pase-U a estudiantes de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Bugaba y Puerto Armuelles; estos dos últimos lugares en la provincia de Chiriquí.

Godoy comentó que en la actualidad ellos no pueden determinar en qué utilizan los padres y sus acudidos los fondos del programa social.

“Ocurre que muchas personas, cuando reciben el cheque, lo cambian en el banco o lo cambian con terceros y, por consiguiente, no hay un reporte efectivo de cómo se está usando ese dinero. Por eso es la inquietud que nosotros tenemos de que queremos introducir esas nuevas modificaciones”, dijo la autoridad del Ifarhu.

Lo que pretende Godoy es que los beneficiarios no manejen efectivo y comprometan ese recurso en lo que requiere el estudiante.

Se evalúa utilizar el ACH como herramienta tecnológica.

En la actualidad, de los 800 mil estudiantes beneficiados, solo 190 mil reciben su Pase-U por medio de ACH, un promedio de que, por cada cuatro, uno cuenta con tarjeta.

Y el uso del plástico estaría condicionado a que no puedan retirar el efectivo, sino que tengan que hacer las compras.

“Eso es lo que nos va a permitir a nosotros, en esencia, hacer una trazabilidad de los recursos que se están destinando”, precisó el director general del Ifarhu.

Hay que destacar que en 15 años de existencia del Pase-U, antes conocido como Beca Universal, la institución ha manejado más de 200 millones de dólares por año en desembolsos, lo que quiere decir que se ha realizado una inversión de más de 3 mil millones de dólares desde que el programa fue creado en el año 2010.

“Como Gobierno Nacional tenemos que comenzar a rendir cuentas y una forma de hacer la rendición de cuentas es determinar los usos de esos dineros”, precisó el funcionario.

Medios electrónicos

Y el llevar la tecnología a todos los programas del Ifarhu también es una meta que persigue Godoy, ahora, por ejemplo, que se reactivó el Concurso General de Becas.

“Eso nos facilita a nosotros como institución hacer un pago nacional sin tener que llevar el proceso de cheque, porque el cheque lleva muchas verificaciones, muchos controles, hacer una logística, destinar personal, y a través de ACH nosotros somos más eficientes en ese sentido”, manifestó el director del Ifarhu.