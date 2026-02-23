Nacional - 23/2/26 - 12:00 AM

CCIAP: El turismo vive uno de sus mejores momentos

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) aseguró ayer que el turismo panameño vive uno de sus mejores momentos. Entre enero y noviembre de 2025 el país recibió más de 2.65 millones de visitantes y todo apunta a que el año cerró por encima de los tres millones. De acuerdo con cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, la actividad generó 5,981.4 millones de dólares, un 9.3% más que en el mismo período anterior, mientras que la llegada de viajeros internacionales creció 7.6%.

Para el gremio empresarial, no se trata solo de números. Detrás de esas estadísticas hay empleos, hoteles con buena ocupación, restaurantes con más clientes y pequeños comercios que sienten el movimiento. “El turismo no es un discurso bonito; es economía viva que se siente en la calle”, destacó la Cámara en su mensaje.

Te puede interesar

Aeronaval mete turbina: 104 docentes ya están en sus escuelas y van por 862

Aeronaval mete turbina: 104 docentes ya están en sus escuelas y van por 862

 Febrero 22, 2026
Emprendedores colonenses se alistan para evento gastronómico

Emprendedores colonenses se alistan para evento gastronómico

 Febrero 22, 2026
Agua y música animan los tradicionales carnavalitos en Colón

Agua y música animan los tradicionales carnavalitos en Colón

 Febrero 22, 2026
Río Balsa se desborda y deja 165 casas bajo agua

Río Balsa se desborda y deja 165 casas bajo agua

 Febrero 22, 2026
Atalaya: La iglesia llama a reflexionar sobre el ejercicio del poder

Atalaya: La iglesia llama a reflexionar sobre el ejercicio del poder

Febrero 22, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso