CCIAP: El turismo vive uno de sus mejores momentos

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) aseguró ayer que el turismo panameño vive uno de sus mejores momentos. Entre enero y noviembre de 2025 el país recibió más de 2.65 millones de visitantes y todo apunta a que el año cerró por encima de los tres millones. De acuerdo con cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, la actividad generó 5,981.4 millones de dólares, un 9.3% más que en el mismo período anterior, mientras que la llegada de viajeros internacionales creció 7.6%.

Para el gremio empresarial, no se trata solo de números. Detrás de esas estadísticas hay empleos, hoteles con buena ocupación, restaurantes con más clientes y pequeños comercios que sienten el movimiento. “El turismo no es un discurso bonito; es economía viva que se siente en la calle”, destacó la Cámara en su mensaje.