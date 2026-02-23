Nacional - 23/2/26 - 12:00 AM

Docentes no pudieron volar por mal tiempo en la comarca

Por: Redacción Crítica -

El mal tiempo registrado este domingo en Panamá retrasó el traslado aéreo de docentes hacia comunidades de difícil acceso en la Comarca Ngäbe-Buglé, a pocos días del inicio del año escolar previsto para el 2 de marzo.

El Ministerio de Educación de Panamá informó en un comunicado que las condiciones climáticas adversas impidieron la ejecución de los vuelos programados hacia el área de Kankintú, una de las zonas más apartadas de la región comarcal.

La entidad detalló que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), responsable de los traslados, se mantiene a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para autorizar los desplazamientos hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

Las autoridades reiteraron que el operativo se reanudará tan pronto el clima lo permita, con el objetivo de garantizar que los educadores lleguen a tiempo a sus centros escolares antes del arranque oficial de clases.

La Comarca Ngäbe-Buglé, ubicada en el occidente del país y cercana a la frontera con Costa Rica, es la más poblosa de las seis comarcas indígenas panameñas, con más de 212.000 habitantes, según el censo nacional de 2023.

Te puede interesar

Aeronaval mete turbina: 104 docentes ya están en sus escuelas y van por 862

Aeronaval mete turbina: 104 docentes ya están en sus escuelas y van por 862

 Febrero 22, 2026
Emprendedores colonenses se alistan para evento gastronómico

Emprendedores colonenses se alistan para evento gastronómico

 Febrero 22, 2026
Agua y música animan los tradicionales carnavalitos en Colón

Agua y música animan los tradicionales carnavalitos en Colón

 Febrero 22, 2026
Río Balsa se desborda y deja 165 casas bajo agua

Río Balsa se desborda y deja 165 casas bajo agua

 Febrero 22, 2026
Atalaya: La iglesia llama a reflexionar sobre el ejercicio del poder

Atalaya: La iglesia llama a reflexionar sobre el ejercicio del poder

Febrero 22, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso