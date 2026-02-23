Docentes no pudieron volar por mal tiempo en la comarca

El mal tiempo registrado este domingo en Panamá retrasó el traslado aéreo de docentes hacia comunidades de difícil acceso en la Comarca Ngäbe-Buglé, a pocos días del inicio del año escolar previsto para el 2 de marzo.

El Ministerio de Educación de Panamá informó en un comunicado que las condiciones climáticas adversas impidieron la ejecución de los vuelos programados hacia el área de Kankintú, una de las zonas más apartadas de la región comarcal.

La entidad detalló que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), responsable de los traslados, se mantiene a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para autorizar los desplazamientos hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

Las autoridades reiteraron que el operativo se reanudará tan pronto el clima lo permita, con el objetivo de garantizar que los educadores lleguen a tiempo a sus centros escolares antes del arranque oficial de clases.

La Comarca Ngäbe-Buglé, ubicada en el occidente del país y cercana a la frontera con Costa Rica, es la más poblosa de las seis comarcas indígenas panameñas, con más de 212.000 habitantes, según el censo nacional de 2023.