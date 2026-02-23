Willie Colón y su ‘Idilio de Amor’ con Panamá

El emblemático salsero Willie Colón, fallecido este sábado a los 75 años en Nueva York, mantuvo una estrecha relación con Panamá, país que le acogió desde sus inicios, al que dedicó canciones y donde forjó sólidas colaboraciones con artistas como el cantante Rubén Blades o el compositor Omar Alfanno.

"Siempre tuvo una relación muy íntima y cercana con el país por la acogida que le brindó. De hecho, Willie Colón también integra a su repertorio lo que es el imaginario de la murga", detalló el investigador musical, escritor y melómano panameño, Mario García Hudson.

Colón aterrizó en Panamá de la mano de Héctor Lavoe en la década de 1970, con una gran acogida que le hizo regresar los años siguientes para presentarse en los Carnavales -el evento más festejado por los panameños- "alternando" con agrupaciones locales, recuerda García Hudson.

El salsero se presentó en diversas ocasiones a lo largo de los años en Panamá; la última vez fue el año pasado en la apertura de los Premios Juventud (celebrados en la capital panameña, por primera vez fuera de EE. UU.) con la interpretación de "La Murga de Panamá".

El dúo con Blades y 'El Gran Varón' con Alfanno

Su relación con el país centroamericano también giró en torno al icónico dúo que conformó con Rubén Blades en los años setenta, creando álbumes históricos como 'Siembra' (1978) y 'Maestra vida' (1980), bajo el sello discográfico Fania Records.

Juntos no solo elevaron la salsa, sino que impulsaron una nueva estética que convirtió al género en una crónica social de América Latina y el Caribe. La "salsa con conciencia social" fue cobrando auge a través de canciones como 'Pablo Pueblo' o 'Pedro Navaja'.

Colón además trabajó de la mano del compositor panameño Omar Alfanno en canciones de éxito como 'El Gran Varón' (1989). También creó obras musicales dedicadas al país centroamericano, como la famosa 'La Murga de Panamá' y 'Panameña', ambas de 1970 y de autoría compartida con Lavoe.

"En Panamá se habían presentado otras figuras de Puerto Rico (...) llega Willie Colón dentro del desarrollo de la salsa, se presenta en Panamá y gusta tanto, y a Willie le agrada tanto la plaza de Panamá, que se lleva algunas canciones del repertorio panameño y las graba", detalló García Hudson.

Panamá lamenta su muerte

La muerte de William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, ha tenido eco en el país. Tanto políticos como músicos que trabajaron de cerca con él dedicaron palabras de agradecimiento hacia el salsero y enviaron su sentido pésame a la familia.

El primero de ellos ha sido Blades, a través de un breve mensaje en sus redes sociales bajo la promesa de ampliarlo más adelante: "Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame".

Alfanno también escribió un texto en Instagram lamentando la partida de Colón, quien con sus "arreglos, sus canciones, su trombón y su voz inconfundible, llena del barrio, nos alegró por muchas décadas". El compositor elogió el tema conjunto al señalar que "nadie más que él podía imprimirle ese misticismo vocal que la hizo inmortal".

"Dios lo tenga en su gloria y le dé la paz eterna. Hoy hay salsa en el cielo porque llegó 'El Malote'", concluyó el texto junto con fotos de su último encuentro en Panamá.

También el actual ministro de Ambiente de Panamá y exalcalde de Ciudad de Panamá (1999-2004), Juan Carlos Navarro, recordó: "En diciembre de 2005 tuve el honor de entregarle las llaves de la Ciudad de Panamá por sus aportes a la música latina y sus lazos con nuestro país".

"Cuando me abrazó para darme las gracias me dijo lo que ya todos sabíamos: que Panamá era su segunda casa. Descansa en paz, maestro", finalizó el texto.