Domínguez: Varela me pidió no atacar a Odebrecht

El exministro de Obras Públicas y exdiputado, José Antonio Domínguez reveló ayer que el exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela le pidió no atacar a Odebrecht y cuestionó que funcionarios del gobierno de Martín Torrijos, no fueran investigados en esa trama.

Domínguez dijo en "Radar" que recuerda como si fuera ayer que en octubre de 2014 se apersonó a la Presidencia y le dijo a Varela que le urgía hablar con él sobre el tema de Odebrecht. Tuve que esperar casi dos horas para que me hicieran pasar.

"Estando con el expresidente Juan Carlos Varela, en su oficina, me trató de convencer de que no atacara a Odebrecht y a eso le respondí: es una empresa corrupta, yo no voy a salir ni a defenderla, ni a quedarme callado.

Varela le respondió que tenía un proyecto insignia, no ataques la Línea 2 del Metro, cuya licitación acababa de pasar y no sabía las interioridades de lo que había sucedido, pero me percaté después de ver lo que sucedió, que había algo muy bien tramado con esa empresa, sostuvo el Panameñista.

Para José Antonio Domínguez, es poco lo que se va a llegar a saber sobre lo que sucedió en el caso Odebrecht y no todo lo que se ventila en los tribunales, fue todo lo que sucedió....estoy seguro que hay mucho más allá.

Otro aspecto que resaltó Domínguez, es que los funcionarios del gobierno de Martín Torrijos no han sido mencionados y algunos dicen que porque ya prescribió. Qué cómodo, la ley es buena y se aplica al que no tiene el poder. La Constitución dice que no habrá fuero ni privilegios,pero aquí hay delincuentes que sí los tienen, añadió.

