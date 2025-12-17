Nacional - 17/12/25 - 06:05 PM

Lluvias atípicas en Azuero reducen la oferta de los productos del mar

El consumo de pescado entero y mariscos durante las celebraciones de fin de año es una tradición de años en los hogares azuerenses.

 

Por: Thays Domínguez -

Durante el mes de diciembre, la región de Azuero ha atravesado una situación climática marcada por lluvias constantes y, en algunos sectores, han sido esporádicas.  
Esta situación ha generado afectaciones en diversos rubros productivos, entre ellos la actividad pesquera y la comercialización de productos del mar
Pescadores artesanales y vendedores de mariscos han manifestado que las condiciones climáticas adversas han provocado una disminución en la producción y en la cantidad de productos del mar que llegan a los mercados locales. 
Las lluvias y el mal estado del tiempo han limitado las faenas de pesca, reduciendo la oferta habitual de pescado y mariscos disponibles para la venta. 
José Pérez, vendedor de mariscos con un puesto en Merca de Chitré, explicó que esta situación ha incidido directamente en las ventas, las cuales se han visto mermadas debido a la temporada atípica que se vive en la región. 
No obstante, destacó que el consumo de pescado entero y mariscos durante las celebraciones de fin de año es una tradición de años en los hogares azuerenses. 

“Poner el pescado entero en la mesa el fin de año, junto a otros mariscos, es una costumbre muy arraigada en nuestras familias para recibir el Año Nuevo”. 
“Por eso, tenemos la esperanza de que en las últimas semanas del año las ventas puedan mejorar”, señaló Pérez. 
El comerciante también indicó que cuando se registra una mayor afluencia de personas en el mercado, especialmente durante las jornadas de venta de productos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), como el arroz y otros alimentos básicos, muchos clientes aprovechan para adquirir mariscos, lo que representa una oportunidad para dinamizar las ventas.
“Esperamos poder aumentar estas ventas y sabemos que durante el fin de año lo vamos a lograr”, afirmó, confiando en que la tradición y el movimiento comercial propio de la temporada contribuyan a la recuperación del sector.

Lluvias atípicas en Azuero reducen la oferta de los productos del mar

 Diciembre 17, 2025

