Dos empresas compiten por la ampliación del Corredor de Las Playas en Panamá

Dos empresas presentaron sus propuestas para la construcción del proyecto “Ampliación del Corredor de Las Playas, tramo CPA El Espino–Sajalices y Variante de Campana”, cuyo costo de referencia es de B/. 250,000,000.00.

La obra contempla ampliar de cuatro a seis carriles 20 kilómetros de la carretera Panamericana, desde El Espino, en el distrito de La Chorrera, hasta Sajalices, en Chame.

Las firmas proponentes son:

Consorcio I & C Panamá , conformado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) e ININCO, S.A. , con una oferta de B/. 265,313,000.00 .

Constructora MECO, S.A., con una propuesta de B/. 228,451,693.02.

El proyecto incluye también la “Variante de Campana”, que consiste en un viaducto que conectará con un intercambiador en Sajalices.

Durante la ejecución de la obra se realizará:

Colocación de asfalto modificado de alta durabilidad .

. Reubicación de servicios públicos afectados por la ampliación .

. Extensión y adecuación de estructuras de drenaje .

. Ampliación de puentes vehiculares existentes, garantizando mayor capacidad y seguridad vial.

Una vez completada la evaluación técnica y económica, se procederá con la adjudicación del proyecto según los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.