Dos empresas compiten por la ampliación del Corredor de Las Playas en Panamá

La obra contempla ampliar de cuatro a seis carriles 20 kilómetros de la carretera Panamericana, desde El Espino, en el distrito de La Chorrera, hasta Sajalices,

 

Por: Eric Montenegro / Crítica

Dos empresas presentaron sus propuestas para la construcción del proyecto “Ampliación del Corredor de Las Playas, tramo CPA El Espino–Sajalices y Variante de Campana”, cuyo costo de referencia es de B/. 250,000,000.00.

La obra contempla ampliar de cuatro a seis carriles 20 kilómetros de la carretera Panamericana, desde El Espino, en el distrito de La Chorrera, hasta Sajalices, en Chame.

Las firmas proponentes son:

  • Consorcio I & C Panamá, conformado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) e ININCO, S.A., con una oferta de B/. 265,313,000.00.
  • Constructora MECO, S.A., con una propuesta de B/. 228,451,693.02.

El proyecto incluye también la “Variante de Campana”, que consiste en un viaducto que conectará con un intercambiador en Sajalices.

Durante la ejecución de la obra se realizará:

  • Colocación de asfalto modificado de alta durabilidad.
  • Reubicación de servicios públicos afectados por la ampliación.
  • Extensión y adecuación de estructuras de drenaje.
  • Ampliación de puentes vehiculares existentes, garantizando mayor capacidad y seguridad vial.

Una vez completada la evaluación técnica y económica, se procederá con la adjudicación del proyecto según los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.

