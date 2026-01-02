Dos nuevos magistrados toman el mando y la Corte se mueve desde temprano

Desde temprano, sin mucho protocolo para la gente de a pie, la Corte Suprema de Justicia tienen nueva caras. Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén tomaron posesión de sus cargos como magistrados.

Gisela Agurto Ayala entra a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, ocupando el puesto que dejó Cecilio Cedalise. Una sala caliente, de reclamos contra el Estado, de peleas laborales, de casos donde la gente siente que pelea sola contra el sistema. Ahí estará ahora Agurto, con toga puesta y expedientes largos.

Del otro lado, Carlos Ernesto Villalobos Jaén asumió en la Sala Primera de lo Civil, reemplazando a la magistrada Ángela Russo. Esa es la sala donde se definen pleitos civiles, herencias, contratos, líos que muchas veces se arrastran por años y desgastan a familias enteras.



👩‍⚖️ ¿Quién es Gisela Agurto Ayala?

Gisela del Carmen Agurto Ayala asume como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, la cual se encarga de revisar los casos donde el Estado y los actos administrativos están en disputa con la ciudadanía o empresas. Panamá América

Agurto es egresada de la Universidad Santa María la Antigua, con una maestría en Derecho de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como magistrada suplente en la misma sala, y su trayectoria incluye cargos como jueza en el Tribunal Marítimo, jueza de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia. Su experiencia supera los 40 años en el sistema judicial panameño, lo que le da peso y respeto dentro del gremio jurídico. Panamá América+1

👨‍⚖️ ¿Quién es Carlos Villalobos?

Carlos Ernesto Villalobos Jaén, por su parte, asume en la Sala Primera de lo Civil, donde se conocen casos como contratos civiles, propiedad horizontal, sucesiones y derechos hereditarios. Panamá América

Villalobos es abogado egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en derecho civil. Ha trabajado intensamente en temas como contratos bancarios y de seguros, recursos de casación y acciones de amparo de garantías constitucionales. Además, cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y ha recibido reconocimientos importantes, como la Medalla Ascanio Mulford por parte del Colegio Nacional de Abogados y distinciones de la Asociación Bancaria de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Panamá América+1

Ambos juristas fueron designados por el presidente José Raúl Mulino y posteriormente ratificados por la Asamblea Nacional con amplio respaldo legislativo, lo que abrió el camino para que asumieran oficialmente hoy sus funciones.



#EnDesarrollo