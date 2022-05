¡Durán responde! Pleito por su casa lo resolverá en los tribunales

El excampeón Mundial de Boxeo Roberto 'Mano de Piedra' Durán, respondió a todos los que ha cuestionado las últimas semanas, esto tras ser citado en cuatro ocasiones, esto por una deuda con el empresario Osvaldo Lau, quien reclama el pago de un préstamo que ya supera los $800 mil.

Según Lau, desde hace 31 años, Inversiones Trébol del mismo empresario, celebró un contrato de préstamo de $184 mil con la sociedad Rodusa, que tenía como garantía la residencia en El Cangrejo, propiedad de "El Cholo" Durán.

El gamoso fue citado por un Juez de Paz de Bella Vista, sin embargo, como en las anteriores veces el famoso chifeó todo y nunca llegó.

Tras todo esto, finalmente emitió un comunicado en el que aclara la situación del que lo han estado acusando y los trámites legales que realizará de ahora en adelante.

"En las úlimas semanas hemos sido objeto de una campaña de desprestigio que se ha fraguado en contra de la imagen de Roberto Durán basada en una malintencionada opinión periodística sobre una supuesta deuda que pesa sobe mi casa, la cual busca torcer la verdad de los hechos. En ese sentido, y atendiendo al deber público y moral que pesa sobre mí imagen donde se me ha considerado una gloria nacional y embajador deporivo es importante que manifieste al país algunas aclaraciones", detalla.

Prosigue: "En el año de 1990 se ralzó una transacción con cs Osvaldo La, sobre hechos que distan mucho delo que han manifestado los gestores de esta campuño en mi contra. Sin embargo, es precisamente debido a las complejidades legales que entrañam un proceso de esta naturaleza donde incluso se ha alegadoo pagos no computados, acuerdos parciales, usura, y hasta falsedad de algunos documentos, la razón por la cual, por más de treinta años, no han logrado despojarme de mi casa. Sobre el caso de mi casa en particular, está pendientes de resolver problemas legales".

En su alegato afirma que a pesar de llevar este problema legal durante tanto tiempo, sea en estos momentos en los que ganó un pleito legal por uso indebido de su imagen, que se presente con más fuerza todo este tema de su casa. "En momentos en que Roberto Durán gana en los tibunale de justicia de Panamá, una demanda millora por el aprovechamiento y lucro indebido de mi imagen, en conta de un grupo económicamente poderoso, sentencia que ha sido apolada por mi contraparte, que los señores de Foco y Alvaro Alvarado, han enfilado una campaña en mi contra".

El famoso afirma que no espera que sus logros deportivos y reputación internacional sea motivo para que se le otorgue privilegios, pero en en ese caso pone su confianza en Dios para qe se decida su caso en forma justa y transparente, además, pide que los temas legales se decidan en los tribunales y no con ataques mediáticos.

Finaliza diciendo a los dos medios antes mencionados, que no se presten para mermar su imagen y tampoco manipulen la información pública, para favorecer a quienes pudieran estar financiando esta supuesta campaña de desprestigio.

"Tengan en mente que la pelea con Roberto Durán se siempre franca, de frente, sin golpes bajos y tirando la mano hasta el último asalto", sentenció.

El comunicado fue compartido en las redes sociales de su hijo Brambri Durán.

Sobre este caso, desde junio de 1997 existe un fallo del Juzgado Cuarto Civil que adjudica a Inversiones Trébol la finca No.21,520, donde se ubica la residencia del excampeón mundial y para entonces la deuda era de $450,592.08 y ya ahora se ubica entre los 700 mil y 800 mil dólares.