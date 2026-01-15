Eduardo Flores cierra ciclo de 10 años como rector de la Universidad de Panamá

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, formalizó mediante una declaración jurada notarial su decisión de no postularse a la reelección para el período 2026-2031, poniendo fin a una década al frente de la principal casa de estudios superiores del país.

Flores indicó que, una vez concluya su gestión el 30 de septiembre de 2026, no ocupará ningún cargo de autoridad dentro de la Universidad de Panamá.

“Por medio de la presente, remito mi declaración jurada notarial, mediante la cual dejo constancia de que no me postularé a la reelección ni aceptaré ningún cargo de autoridad”, escribió el rector a través de su cuenta oficial de Instagram.

El rector añadió que su decisión responde al cierre natural de un ciclo. “Yo voy a concluir el 30 de septiembre de 2026 diez años como rector de la Universidad, y eso es suficiente”, afirmó.

Las declaraciones de Flores se producen en un contexto marcado por el debate en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se ha planteado la posibilidad de modificar la entrada en vigencia del proyecto de ley que regula la reelección de los rectores universitarios, para que se haga efectiva 12 meses después de su promulgación en la Gaceta Oficial.

El anuncio abre el camino a una nueva etapa de transición en la Universidad de Panamá, mientras continúan las discusiones sobre el marco legal que rige la elección de sus autoridades.