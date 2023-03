Educación está pa' los tigres en Panamá

Panamá sufre un rezago educativo que necesita ser atendido con "urgencia", con el 33% de niños y niñas de preescolar sin acceso al derecho a la educación y un 30 % de estudiantes no matriculados en centro de enseñanza alguno, según un estudio de la Cámara de Comercio.

A través del observatorio de calidad y vida "Panamá, ¡cuéntame!", revelan además que en términos de calidad educativa, "6 de cada 10 niños en tercer grado no logran el nivel mínimo de competencia en Lectura y 7 de cada 10 niños fallan en Matemáticas"

El análisis desvela también que, "aún más grave", 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en Lectura; en Ciencias 9 de cada 10 jóvenes no hacen el mínimo requerido y en Matemáticas casi el 100% no pasa esta prueba.



Añade el estudio que en el nivel de Premedia, por su parte, 6 de cada 10 adolescentes no alcanzan el nivel mínimo de rendimiento en Lectura, mientras que en Ciencias y Matemáticas "la relación es aún mayor".



"En otras palabras, nuestros estudiantes no cuentan con las bases mínimas para su desarrollo estudiantil y profesional", señaló la CCIAP.



La investigación, divulgada previo al inicio del año escolar, resalta que en términos de infraestructura el país necesita construir más centros educativos en áreas de mayor población, especialmente en niveles premedia y media.

