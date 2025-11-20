EE.UU, aflojará un poco con visas si la Sele juega en USA en el Mundial

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que: si el Mundial termina celebrándose en territorio estadounidense, la embajada va a ser “más flexible” con las solicitudes de visa para los panameños que quieran ir a apoyar a la Selección Nacional.

“Sabemos que aquí en Panamá la gente se mete de lleno en el fútbol… y si el Mundial es allá, queremos que puedan ir”, dijo el embajador, dejando ver que la intención es apoyar a los que apliquen a la famosa “visa mundialista”.

Todavía no se sabe en cuál país jugará la Sele (Estados Unidos, Canadá o México), pero ya más de uno ya está soñando con ver a Panamá en una Copa del Mundo otra vez, y ahora con una ventanita más abierta.

El embajador también comentó que la sede estadounidense está trabajando de la mano con otras embajadas de la región para coordinar este apoyo especial rumbo al torneo.