Nacional - 23/1/26 - 04:31 PM

EEUU entrega 4 lanchas para reforzar seguridad del Canal y lucha antidrogas

Esta donación refuerza la relación estratégica entre Estados Unidos y Panamá, indican en un comunicado

 

Por: Redacción / Crítica -

El Comando Sur de Estados Unidos donó a Panamá cuatro lanchas inflables semirrígidas, con valor de 1,5 millones de dólares, para mejorar la vigilancia fluvial y portuaria y reforzar la seguridad del Canal, informó este viernes la embajada estadounidense.

"Esta donación refuerza la relación estratégica entre Estados Unidos y Panamá y su determinación conjunta de fortalecer la seguridad regional, combatir el narcotráfico y garantizar una defensa robusta del Canal de Panamá", agregó un comunicado de prensa de la delegación diplomática.

El acto de entrega de las lanchas estuvo encabezado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera; el asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver; y el subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, en una ceremonia celebrada en la Base Naval Vasco Núñez de Balboa, en la capital panameña.

El embajador Cabrera sostuvo que las embarcaciones entregadas en nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, "brindan mayor velocidad, estabilidad y flexibilidad operativa para misiones marítimas", y "ampliarán las capacidades de vigilancia, interdicción y respuesta" del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) panameño "en las principales vías fluviales de Panamá y en los accesos al Canal".

