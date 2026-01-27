Nacional - 27/1/26 - 12:00 AM

Ejecutivo se desmarca de viaje de diputados panameños a Taiwán

La Cancillería reiteró que la política exterior es competencia exclusiva del Ejecutivo y reafirmó las relaciones diplomáticas con la República Popular de China.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Órgano Ejecutivo aclaró que no mantiene vínculo alguno con el viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán, subrayando que dicha visita no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, la visita responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares de algunos diputados, sin aval ni coordinación con el Ejecutivo.

“Por lo tanto, no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior”, precisó la Cancillería, al reiterar que la política exterior de Panamá es una atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución.

Asimismo, el Ejecutivo reafirmó que continuará fortaleciendo las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular de China, en apego a los intereses nacionales y a los compromisos diplomáticos vigentes.

La aclaración oficial surge luego de que el diputado José Pérez Barboni anunciara que una delegación legislativa viajará a Taiwán del 31 de enero al 7 de febrero, con una agenda que incluye acercamientos comerciales, visitas a fábricas de semiconductores y reuniones con el Parlamento taiwanés.

