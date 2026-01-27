Ejecutivo se desvincula de viaje de diputados a Taiwán

El Órgano Ejecutivo aclaró que no tiene vínculo alguno con el viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Cancillería, la visita responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares de algunos diputados.

“Por lo tanto, no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Destacaron que la política exterior es una atribución exclusiva del Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución.

Además, el Ejecutivo reafirmó que continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular de China, conforme a los intereses nacionales y los compromisos diplomáticos establecidos.

La aclaración se da luego de que el diputado José Pérez Barboni anunciara que una delegación viajará a Taiwán del 31 de enero al 7 de febrero. La visita tendrá como objetivos acercamientos comerciales, visita a fábricas de semiconductores y reuniones con el Parlamento taiwanés.